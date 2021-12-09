الطقس الآن.. شاهد جمال الإسكندرية بعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. لايف وصور

الإسكندرية جاكلين منير

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، حيث شهدت المحافظة استقرار فى حالة الطقس، و تراجع فى شدة الرياح، مع هدوء حركة الأمواج و سيولة مرورية واضحة على الكورنيش.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة. وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.



استقرار فى حالة الطقس



جمال الطقس بالإسكندرية



سيولة مروريه