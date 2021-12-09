اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:04 م
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الطقس الآن.. شاهد جمال الإسكندرية بعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. لايف وصور

الخميس، 09 ديسمبر 2021 03:14 م
الطقس الآن.. شاهد جمال الإسكندرية بعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. لايف وصور هدوء فى حركة الامواج
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، حيث شهدت المحافظة استقرار فى حالة الطقس، و تراجع فى شدة الرياح، مع هدوء حركة الأمواج و سيولة مرورية واضحة على الكورنيش.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة. وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

استقرار فى حالة الطقس
استقرار فى حالة الطقس

 

جمال الطقس بالإسكندرية
جمال الطقس بالإسكندرية

 

سيولة مروريه
سيولة مروريه

 

هدوء فى حركة الامواج
هدوء فى حركة الامواج

طقس الاسكندرية

حالة الطقس

الطقس فى الاسكندرية

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الطقس الاسكندرية

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