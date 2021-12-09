اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 02:33 م
أكرم القصاص
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السبت .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:36 م
السبت .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة قطع الكهرباء - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة القيادات، وعمارة شبعان رشوان ،محلات الاستاد، بمدينة الغردقة يوم االسبت المقبل من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.


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