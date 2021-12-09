الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ البحيرة باعتماد المخطط الاستراتيجي لقرية الكفاح

مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 276، الصادر اليوم بتاريخ 8 ديسمبر لسنة 2021، قرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة، ومنها قرية (الكفاح) التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح مركز بدر.

وجاء نص قرار محافظ البحيرة رقم 1107 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن لبناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وعلى القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2014، بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة، ومنها قرية (الكفاح) التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح مركز بدر، وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلي لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2021، والمنتهي إلى "لا مانع من السير في استكمال الإجراءات الازمة لاعتماد المخطط التفصيلي لقرية (الكفاح).