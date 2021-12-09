الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية المحبة الخيرية لتنمية المجتمع المحلى بالقليوبية

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها 276، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بشأن قرار قيد جمعية المحبة الخيرية لتنمية المجتمع المحلي بشبلنجة.



ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقرر قيد جمعية المحبة الخيرية لتنمية المجتمع المحلي بشبلنجة، تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.



ويعد ميدان عمل الجمعية، حماية البيئة والمحافظة عليها، ورعاية الطفولة والأمومة، ورعاية الأسرة، وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، ومكتبة ثقافية لنشر الوعي الثقافي، وتقديم مساعدات وخدمات مالية وعينية لتنمية المجتمع، ومشروعات تنموية متنوعة، وتقديم خدمات وأنشطة وندوات توعوية ثقافية وعلمية وصحية ودينية، وتنمية المجتمع المحلي صحيا وتعليميا ودينيا وثقافيا.









قرار قيد جمعية المحبة الخيرية لتنمية المجتمع المحلي بشبلنجة









