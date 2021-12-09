اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 05:36 م
أكرم القصاص
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البرج النحيف.. عمارة على شكل شاشةLCD تعكس أزمة البناء العشوائى بالإسكندرية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:32 م
البرج النحيف.. عمارة على شكل شاشةLCD تعكس أزمة البناء العشوائى بالإسكندرية أغرب عمارة فى مصر على شكل شاشة LCD
الإسكندرية- جاكلين منير

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قدم تلفزيون "اليوم السابع" فيديو لايف ، حول أغرب عمارة فى مصر ،على شكل شاشة LCD ، بسبب  أزمة العقارات المخالفة بالإسكندرية.
 
و العقار تم إنشاؤه عام 2002 أى منذ ما يقرب من 20 عاما ، وهو عقار مخالف للمفاهيم الهندسية حيث أنشأ بإرتفاع 15 طابق على مساحة ارض صغيرة كولية و الواجهه عبارة عن شباك واحد ، و كل طابق مقسم الى شقتين أى أن العقار به نحو 30 شقة.
 
 
و تعرض حى المنتزة أول التابع له العقار الى حريق هائل فى أحداث ثورة 2011 و إختفت مل المستندات الخاصة بهذا العقار و مخالفات كافة العقارات التابعة للحى . 
 
وبلغ عدد العقارات المخالفة فى الإسكندرية، منذ 2006  حتى 2017 إلى 48 ألفا و600 مخالفة، صدر لها أكثر من 100 ألف قرار إزالة، وجاء حى العجمى  فى مقدمة مخالفات البناء، يليه حى المنتزه أول الحى التابع له العقار، ثم حى غرب، ثم حى الجمرك، 
 
بينما جاءت 2011 كأعلى السنوات التى شهدت انتشارا للبناء المخالف، استغلالا لفترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة يناير.
 
والبناء بدون ترخيص أصبح يمثل أعلى نسب المخالفات، ووصل عددها إلى 31 ألف حالة، ويشمل البناء على الأراضى الزراعية أو ارتفاعات الأدوار بدون ترخيص، ووصل عدد حالات تجاوز الارتفاع إلى 10 آلاف و200 حالة، و5 آلاف حالة مخالفة لخط التنظيم والرسم الهندسى.
 
و بدأت الأجهزة التنفيذية  فى السنوات الأخيرة تضع خطة استراتيجية لمواجهة تلك الظاهرة، من خلال الإجراءات الرادعة للقضاء على الظاهرة أو الحد منها.
 
أغرب عمارة فى مصر على شكل شاشة LCD (1)
أغرب عمارة فى مصر على شكل شاشة LCD (1)

أغرب عمارة فى مصر على شكل شاشة LCD (2)
 
أغرب عمارة فى مصر على شكل شاشة LCD (3)
 
 
 

 


الاسكندرية

العقارات المهالفة

اغرب عقار فى مصر

عقارات الاسكندرية

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