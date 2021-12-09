استجابة لليوم السابع.. استكمال مد الصرف الصحى لقرى مركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة

الدقهلية - مرام محمد

استجابة لما نشره اليوم السابع بعنوان "أهالى كفر الحطبة بالدقهلية يناشدون لتوصيل خدمة الصرف الصحى لكل المنازل"، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جاري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير الريف المصري بمركز شربين، وسوف تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بباقي مراكز محافظة الدقهلية للمشروعات الجديدة أو التي لم يتم البدء في تنفيذها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد للهيئة أي أعمال صرف صحي بمركز ومدينة شربين حاليا، علما بأن محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجاري تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكان القارئ عبد الله أحمد إبراهيم صقر والمقيم فى كفر الحطبة مركز شربين محافظة الدقهلية، قد أرسل مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص اكتمال خطة الصرف الصحى بالقرية إلى كل المناطق.

وقال القارئ في رسالته: "جاءت خطة الصرف الصحى إلى نصف الشارع الذى أسكن فيه فقط مما يؤدى إلى مشكلة في 8 منازل يقوموا بصرف مخلفاتهم في الترع الزراعية"، مطالبا المسئولين ضرورة تغيير الخطة واكتمال توصيل خدمة الصرف الصحى إلى كل شوارع كفر الحطبة.

ومن جانبه أكد المكتب الاعلامي بمحافظة الدقهلية إن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلف المحافظ على الفور طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين لفحص الشكوي.

وأكد على التواصل مع الهيئة العامة لمياة الشرب والصرف الصحي والشركه المنفذة للمشروع، كما أوضح إنه جاري الان استكمال العمل بكافة المناطق بالقريه ولم يتم الانتهاء من أعمال مبادرة حياة كريمة بقريه الحطبة ومازال العمل مستمر بمشروعات المبادرة ولا يتم تسليم المشروع حتى الانتهاء من رفع كفاءة جميع الشوارع الرئيسية والمحيطه بجميع المناطق بالقريةالمذكورة.