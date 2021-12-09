اليوم السابع
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إيبارشية البحر الأحمر: مديرية الصحة تتابع عمليات تلقيح كورونا بالكنائس

الخميس، 09 ديسمبر 2021 03:12 م
إيبارشية البحر الأحمر: مديرية الصحة تتابع عمليات تلقيح كورونا بالكنائس الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس
كتب: محمد الأحمدى

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قال الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس إنه يطبق قرار منع دخول الخدام ومجلس الكنيسة غير المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الصلاة منعا لانتشار الفيروس بين المواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من توافر الكمامة والمعطر الكحولى والتباعد بين المصلين.

وتابع أسقف البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن مديرية الصحة تبذل مجهود كبير في التعاون مع الإيبارشية بشأن التنسيق ومتابعة القوافل الطبية المختلفة فى كل الكنائس بالمحافظة.

وأشار إلى أن الآباء الكهنة دائما يوجهوا المواطنين فى القداسات المختلفة إلى ضرورة تلقى لقاح كورونا وأهمية الحصول عليها لزيادة المناعة في مواجهة المرض.  


ايبارشيه البحر الاحمر

اسقف البحر الاحمر

الاقباط الارثوذكس

مجلس الكنيسه

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