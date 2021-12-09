اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 05:36 م
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إزالة 5 حالات تعدى على أراضى الدولة بمساحة 1838 متر مربع بإسنا .. صور

الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:28 م
إزالة 5 حالات تعدى على أراضى الدولة بمساحة 1838 متر مربع بإسنا .. صور إزالة 5 حالات تعدي على أراضي الدولة بإسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملات إزالة مكبرة على عدد من القري لإزالة التعديات فى المهد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم  لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

ففى قرية الكيمان أسفرت الحملة عن إزالة فى المهد لسور مبنى بالطوب الأبيض الكبير على مساحة 175 متر مربع على أرض زراعية وايضا تم إزالة سور من الطوب اللبن ومونة طينية على أرض زراعية بارتفاع مترين وبمساحة 438 متر مربع .

فى قرية النمسا أسفرت الحملة عن  إزالة حالتين مخالفة بمساحة 1050 متر مربع ، عبارة عن تشوين طوب أبيض ومواد بناء على أرض زراعية وذلك بناحية عزبة حنضل .

وفى قرية كومير أسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت مقامة على أرض زراعية بمساحة ١٧٥م٢ وذلك بمنطقة حوض التمة بالقرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك.

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي الدولة بإسنا (1)
إزالة 5 حالات تعدي على أراضي الدولة بإسنا (1)

 

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي الدولة بإسنا (2)
إزالة 5 حالات تعدي على أراضي الدولة بإسنا (2)

 


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