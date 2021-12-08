10 خطوات مهمة للحفاظ على رئتيك خلال الطقس "المترب البارد"

كتبت أمل علام

يتمتع جسمك بنظام دفاع طبيعي مصمم لحماية الرئتين، وإبعاد الأوساخ والجراثيم، ولكن هناك بعض الأشياء المهمة التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بأمراض الرئة، وعندما تتعرض للأتربة خلال الطقس السيئ فان ذلك يؤثر على رئتيك ويعرضك للإصابة بالحساسية خلال هذا الجو المترب البارد، وذلك وفقا لجمعية الرئة الأمريكية.



جمعية الرئة الامريكية

فيما يلي بعض الطرق للحفاظ على صحة رئتيك..

1. منع التدخين..

تدخين السجائر هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، يمكن أن يضيق دخان السجائر ممرات الهواء ويجعل التنفس أكثر صعوبة، يسبب التهابًا مزمنًا، أو تورمًا في الرئة، مما قد يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن، مع مرور الوقت، يدمر دخان السجائر أنسجة الرئة وقد يؤدي إلى تغيرات تتحول إلى سرطان، إذا كنت تدخن، فلم يفت الأوان بعد للاستفادة من الإقلاع عن التدخين، حاول أن تتجنب التدخين، وخاصة خلال الطقس المترب لأنه يزيد من حساسية الصدر ويؤثر على الرئة.



حماية الرئة

2. تجنب التعرض للملوثات بمنزلك التي يمكن أن تضر برئتيك..

يمكن أن يتسبب التدخين السلبي والمواد الكيميائية في المنزل ومكان العمل في حدوث أمراض الرئة أو تفاقمها، اجعل منزلك وسيارتك خاليين من الدخان، تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في أيام الطقس السيئ.

3. تقليل التعرض لتلوث الهواء الخارجي..

لا تخرج إلا للضرورة عندما يكون الطقس بارد ومترب لان هذا يؤثر على رئتيك، وأغلق الأبواب والشابيك حتى لا يتسرب الهواء المترب داخل منزلك، يمكن أن تختلف جودة الهواء في الخارج من يوم لآخر وفي بعض الأحيان يكون التنفس غير صحي.

4.منع العدوى..

يمكن أن تصبح نزلة البرد أو عدوى الجهاز التنفسي الأخرى خطيرة جدًا في بعض الأحيان، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك:

5. اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون..

وتعتبر المنظفات التي تحتوي على الكحول هي بديل جيد إذا لم تستطع الغسل.

6. تجنب الازدحام خلال موسم البرد والأنفلونزا..

7. يمكن أن تحميك نظافة الفم الجيدة من الجراثيم الموجودة في فمك..

والتي تؤدي إلى الإصابة بالعدوى، اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل واستشر طبيب أسنانك كل 6 أشهر على الأقل.

8. احصل على تطعيم كل عام ضد الأنفلونزا..

وكذلك لقاح كورونا.

9. إذا مرضت، احمِ الأشخاص من حولك..

بما في ذلك أحبائك، بالحفاظ على مسافة بينك وبينهم، ابق في المنزل ولا تذهب إلى العمل أو المدرسة حتى تشعر بتحسن.

10 . ممارسة الرياضة..

سواء كنت صغيرًا أو كبيرًا في السن، نحيفًا أو تعانى من السمنة، سليم البدن أو تعيش مع مرض مزمن أو إعاقة، فإن النشاط البدني يمكن أن يساعد في الحفاظ على رئتيك بصحة جيدة، ولكن لا تخرج لممارسة الرياضة خارج المنزل خلال الطقس البارد المترب.