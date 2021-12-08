وكيل التعليم بالوادى الجديد يشهد احتفالية أعياد الطفولة بإحدى مدارس الخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شارك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء ، أطفال روضة مدرسة البستان للتعليم الأساسى بالخارجة التعليمية إحتفالات أعياد الطفولة وذلك بحضور المحاسب سمير خير وكيل وزارة المالية بالمحافظة و مديرى إدارتى التعليم الإبتدائى والإحصاء بالمديرية و مجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة ومدير إدارة المدرسة وعدد من المهتمين بالتعليم .

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، حيث تضمن الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة للأطفال وسط سعادتهم الغامرة. وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن بالغ سعادته لتواجده بتلك الإحتفالية لمرحلة عمرية تأتى فى المقام الأول لتكوين شخصية الإنسان لمواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التطورات ، مثنيا على تنظيم الحفل والذى ظهر بالمظهر اللائق والمشرف، مقدما التحية والتقدير لإدارة المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة ومعلمات رياض الأطفال لهذا الجهد المبذول والملموس.

وفى الختام كرم مدير التعليم مجموعة من المتميزين بالمدرسة وعقب الإنتهاء من الحفل حرص وكيل التعليم بالمحافظة، على تفقد منظومة العمل بالمدرسة مطمئنا على سير العملية التعليمية، وإلتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .