وصول قافلة دعوية شاملة من مجمع البحوث الإسلامية لشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

وصلت لمدينة العريش بشمال سيناء، قافلة من مجمع البحوث الإسلامية، وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، انه بتوجيهات الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للبحوث الإسلامية وصلت لشمال سيناء، قافلة دعوية شاملة لدعم جهود الدولة فى نشر الوعى المجتمعى ومواجهة الأفكار المنحرفة.

وذلك برئاسة الدكتور نظير عياد، ومشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، والدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، و12 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل، وتستهدف الجامعات والمعاهد العليا والجمعيات الأهلية والتجمعات الشبابية والعاملين بالجهاز الإدارى لهيئات القطاع الحكومى بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية الرياضية والتجمعات البدوية، لدعم جهود الدولة فى التصدى للأفكار المنحرفة التى تهدد وعى الناس وتنال من انتمائهم لوطنهم وتسعى لزعزعة استقرارهم.

يتضمن برنامج القافلة لقاءات مباشرة لوعاظ وواعظات الأزهر مع فئات وشرائح متنوعة من المواطنين، بينها برنامج مخصص لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وآخر لأفراد الأسرة لبيان الدور الذين ينبغى القيام به لكل عضو فيها والمسئولية المشتركة بينهم وبين المجتمع.