ندوة بـ"نوعية طنطا" حول المشروعات القومية قاطرة التنمية فى مصر

الغربية مصطفى عادل

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "المشروعات القومية قاطرة التنمية فى مصر"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعمرو محسوب وكيل أول وزارة الإعلام رئيس قطاع الإعلام الداخلى.



حاضر في الندوة اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، بمشاركة الدكتوره نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا، وعزه عبد الرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا.



أشاد الدكتور أكرم نمير وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية فى سبيل دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.



كما وجه الدكتور نمير الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى ونائبه الدكتور حمدي شعبان على إتاحة هذه الندوات التثقيفية المثمره والمفيدة لطلاب الكليات المختلفة، مشيدًا بدور التثقيفي والتنويرى للهيئة العامه للاستعلامات بقيادة ضياء رشوان.



وفى كلمته أشاد اللواء مصطفى هدهود بالمشروعات القومية الكبرى التى تحققت فى غضون السنوات القليلة الماضية ومنها العاصمة الادارية، المدن الجديدة، الطاقه الشمسية، قناة السويس الجديدة، صوامع القمح، الطرق والكباري، واستصلاح 2.5 مليون فدان ، مبادرة حياة كريمة، وتوفير جميع أنواع للقاحات كورونا وغيرها .



وطالب "هدهود" بالتركيز على المشروعات الصناعية لرفع عجلة التنمية، وأوصى الشباب وكل فرد في المجتمع بالعمل الجاد للوصول الى أعلى معدلات التنمية تحت مظلة قيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن.



نفذ الندوة فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي والسيد سنيد تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المركز الاعلامي بطنطا.