"مطابقة عينات مياه الشرب للمواصفات القياسية" .. جلسة نقاشية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج،الاجتماع التاسع والعشرون للجنة العليا للجودة وناقش الإجتماع التقارير الدورية لقطاع المعامل والجودة ومدى مطابقة عينات مياه الشرب للمواصفات القياسية لجودة المياه وإجمالى عدد العينات التى يتم رفعها وتحليلها حيث بلغت عدد عينات مياه الشرب خلال شهر اكتوبر 26.5 ألف عينة وبلغت عدد عينات الصرف الصحى والصرف الصناعى 2072 عينة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف رئيس المياه،فى بيان له،أن الإجتماع بحضور الدكتور مصطفى احمد عبد الله مدير ادارة صحة البيئة بمديرية الصحة و الدكتور غادة احمد محمد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة و والمهندس أشرف مشرف حسين مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة و والدكتور أحمد محمد على مسعود استاذ بكلية العلوم و والمهندس حاتم محمد عبد الرحمن مدير حماية النيل بمديرية الرى والمهندس أحمد صابر محمود مدير إدارة المياه الجوفية بالرى و والمهندس محمد عيسى مدير جهاز شئون البيئة.

وأوضح الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة خطة متابعة الغسيل الدروي لشبكات مياه الشرب وخطة تطهير مآخذ محطات مياه الشرب هذا بالإضافة إلى إستعراض خطة تأهيل 5 معامل مياه الشرب ومعمل صرف صحى للتأهيل للحصول على شهادة الأيزو 17025.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج نظمت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية وندوة للسيدات ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وتوعية المترددين على الوحدة الصحية هذا بالإضافة إلى حملات طرق ابواب واستطلاعات راي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.