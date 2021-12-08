اليوم السابع
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مصرع شاب أسفل عجلات قطار قلين دسوق بكفر الشيخ

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 05:41 م
مصرع شاب أسفل عجلات قطار قلين دسوق بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بجروح نتيجة سقوطه أسفل عجلات قطار قلين دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، والمتجه لمدينة دمنهور بمحطة قطار سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، وذلك أثناء إسعافه باستقبال مستشفى دسوق العام.

 

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لدائرة المركز يفيد بإصابة شاب بإصابات بالغة نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار.

 

انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ بقرية سنهور المدينة، وتبين إصابة“محمود شحاته محمود” مقيم بقرية كفر مجر التابعة لدائرة المركز، حيث أصيب بإصابات بالغة وهى بتر بالزراع الأيمن وبتر بالساق الأيمن، وتم نقله بمعرفة سيارة الإسعاف إلى استقبال مستشفى دسوق العام، حيث توفي متأثرًا بإصابته داخل استقبال المستشفى، ليجرى نقله لمشرحة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة دسوق، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق المركزى، وجارى العرض على النيابة العامة.

سيارة إسعاف - ارشيفية
سيارة إسعاف - ارشيفية

 


كفر الشيخ

محطة قطار

نيابة عامة

مستشفى فوه للتأمين

مشرحة المستشفى

دسوق

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