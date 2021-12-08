اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 05:01 م
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مشروع مودة يواصل فعالياته بجامعة جنوب الوادى للحفاظ على الأسرة المصرية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:04 م
مشروع مودة يواصل فعالياته بجامعة جنوب الوادى للحفاظ على الأسرة المصرية فعاليات مبادرة "مودة"
قنا صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادى فعاليات مبادرة "مودة" المشروع القومى لتأهيل المقبلين على الزواج تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.

أوضح بيان صادر عن الجامعة، أن المبادرة تهدف إلى وحدة الأسرة المصرية وتزويد المقبلين على  الزواج من الجنسين بالتأهيل النفسى والاجتماعى والطبى الكافى لتشكيل الأسرة وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، وحل أى خلافات زوجية محتملة، بالإضافة إلى مراجعات التشريعات التى تدعم الأسرة وتحمى حقوق الزوجين والأطفال.

وأشارت المنسق الفنى لمبادرة مودة بالجامعة، إلى أن المبادرة تلقى دعما من جانب إدارة الجامعة ممثلة فى رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عمداء الكليات وأن المبادرة قد بدأت فعالياتها فى شهر نوفمبر السابق وبمشاركة فعالة من جانب المدربين، قد تم تغطية ما يزيد عن 10 كليات بالجامعة حتى اليوم وما يزيد عن 3000 طالب مستفيد ومازالت الدورات التدريبية تعقد للوصول بالهدف والرسائل المطروحة للمشروع لأكبر عدد من الشباب الجامعي.

 

 

 


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