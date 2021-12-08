اليوم السابع
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مدينة إسنا ترفع 30 طن مخلفات وقمامة من شارع أحمد عرابى .. صور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 09:50 ص
مدينة إسنا ترفع 30 طن مخلفات وقمامة من شارع أحمد عرابى .. صور مدينة إسنا ترفع 30 طن مخلفات وقمامة من شارع أحمد عرابي
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة مكبرة بقيادة عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز إسنا، ومختار عبدالمنعم مسؤول قسم الاشغالات بالمركز، لإزالة الإشغالات وتمهيد الطريق ورفع أطنان من القمامة والمخلفات من شارع أحمد عرابي الذي يعد من أكبر شوارع إسنا والمناطق المجاورة له.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن رفع أكثر من 30 طن من القمامة والمخلفات، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بأهمية التواجد الميداني للمسئولين بالشارع لحل مشكلات المواطنين، ومن جانبهم، أشاد أهالي إسنا بتواجد المسئولين بالشارع، وحملات النظافة التي تتم على قدم وساق من أجل توفير بيئة نظيفة للمواطنين. 

وفى نفس السياق قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلة بمحافظة الأقصر، حملات تموينية لضبط الأسواق أسفرت عن تحرير 11 محضر ومخالفة تموينية بمدينة إسنا، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلح وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إن إدارة تموين إسنا شنت حملة مرورية على الأسواق والمحلات العامة، وأسفر المرور عن تحرير عدد 11 مخالفة تموينية، شملت بيانها مايلي: (ضبط سلع منتهية الصلاحية عباره عن: عدد 8 علبة جبنة زنة العلبة 900جم – عدد 20 علبة حلاوة طحنية زنة العلبة 150 جم – عدد 84 كيس كستر زنة الكيس 60 جم – عدد 12 زجاجة مياة غازية سعة الزجاجة 2 لتر – عدد 7 جردل مخلل زنة الجردل 1 كجم داخل احد المحلات التجارية بقرية النجوع بحري – عدد 3 محضر شهادة صحية – عدد 7 محضر عدم إعلان عن الاسعار).

حملات النظافة بشارع أحمد عرابي بإسنا
حملات النظافة بشارع أحمد عرابي بإسنا

 

رفع 30 طن مخلفات وقمامة من شارع أحمد عرابي بحملات نظافة
رفع 30 طن مخلفات وقمامة من شارع أحمد عرابي بحملات نظافة

 

مدينة إسنا ترفع 30 طن مخلفات وقمامة من شارع أحمد عرابي
مدينة إسنا ترفع 30 طن مخلفات وقمامة من شارع أحمد عرابي

 


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