مدير مركز الثقافة الروسى بالإسكندرية يشيد بعمق العلاقات مع مصر وتألق محمد صلاح عالمياً

الإسكندرية أسماء على بدر

أشاد بافيل كيديسوك، مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية على عمق العلاقات بين مصر وروسيا فى كافة المجالات وأصفها بأنها متينه وتمتد لسنوات طويلة كما أكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، على أهمية محافظة الإسكندرية لما تملكه من تاريخ عريق وملامح متميزه.

كما أكد أن مصر تمتلك حضارة عظيمة، ترجع للآلاف السنين، وحاضر جميل، مشيدًا بالنجم المصري صلاح وما وصل إليه من شهرة عالمية.

وأكد إن هناك صداقة قوية تجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي، وهو ما ينعكس على قوة العلاقات بين البلدين، مضيفًا إلى وجود ترابط ثقافي بين الشعبين في عدد من الجوانب المهمة، فضلاً عن اهتمام القاهرة وموسكو برعاية ذوي الهمم وتقديم برامج مخصصة لهم.

وأوضح، أن المركز يحضر لنشر عدد من الفعاليات الهامة خلال العام المقبل، ثقافية وفنية، من أجل إثراء وتعزيز التعاون بين البلدين، روسيا ومصر.