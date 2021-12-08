مدير عام التأمين الصحى بالغربية يجرى زيارة مفاجئة بعيادة سمنود الشاملة.. صور

كما تفقد كدير الفرع العمل بغرف الكشف الطبي وتواجد الأطباء، وكذا المرور على الصيدليات والمخازن وعيادة الأسنان والمعمل والأشعة ، كما تم التأكيد على ضرورة وضع شاشات للتثقيف الطبي بجميع الأدوار والاستراحات بالإضافة إلى مواعيد معلنة بجداول الأطباء في مدخل العيادة واستكمال التعاقد مع استشاريين عظام وطب العيون للقضاء على التكدس والزحام وتقليل مدة انتظار المرضى بالعيادة.

وأشار مدير الفرع إلي أنه سيتم تخصيص مكان بالعيادة للعمل كمركز إصدار بطاقات مميكن لخدمة المترديين والمناطق المجاورة.