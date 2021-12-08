مدارس شمال سيناء تستعد لتطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا .. تعرف على التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الأستعداد لتطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا .



وأعلنت مديرية التربية والتعليم فى بيان، إن حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، عقد اجتماعا خاصا بمديرى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة ، بحضور المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى ، وتم مراجعة الاستعدادات الخاصة بلقاحات كورونا لطلاب المدارس والعاملين ، استعدادا لبدء الحملة القومية لتطعيم طلاب المدارس ، والتى سيتم فيها تطعيم طلاب المرحلة الثانوية العامة والفنية على مستوى المدارس بالمحافظة ، حرصا على سلامة الطلاب بمدارس تعليم شمال سيناء .



وأكد حمزة رضوان خلال اللقاء على أن اعطاء اللقاح للطلبة مهمة قومية تحتاج لتكاتف مع جهود الدولة فى الحفاظ صحة ابنائنا الطلاب والعمل على تنفيذ توجهات الدولة حتى تصبح مدارس المحافظة آمنة من الأمراض ، مشيرا إلى اهمية تطعيم كافة العاملين وحرص الدولة الشديد بأخذ الجرعة الثانية .



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على تنظيم عملية التطعيم لتسير بهدوء بعيدا عن اى معوقات تؤثر على عملية التطعيم ، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة .











