اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:08 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكول للتعاون المشترك.. صور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:00 م
محافظ سوهاج ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكول للتعاون المشترك.. صور توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة
سوهاج محمود مقبول

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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، واللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، لدعم شتى المجالات التنموية على أرض سوهاج، وتذليل كافة العقبات للمستثمرين، خاصة المشروعات المرتبطة بالهيئة أو التي تساهم فيها بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على المجتمع السوهاجي .

وكذلك العمل على استكمال المشروعات المتوقفة والمتعطلة لأى سبب كان سواء مشروعات "صناعية، أو زراعية، أو تعدينية، أو خدمية "، كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لوضع آليات التنفيذ للمشروعات المزمع إقامتها أو المراد استكمالها.

ورحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا، مؤكدا على أهمية التعاون المثمر مع الهيئة، مشيرا إلى أن سوهاج من أكثر المحافظات الجاذبة للاستثمار، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للهيئة من أجل إحداث التنمية الحقيقية على أرض المحافظة، وخلق فرص عمل للشباب، مؤكدا أن الدولة وفرت جميع الإمكانيات المتاحة لدعم محافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

 

حضر توقيع البروتوكول اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة تنمية الصعيد، ونجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة عبير الطيب مدير إدارة التنمية بديوان عام المحافظة.

لحظة توقيع البروتوكول
لحظة توقيع البروتوكول

 

محافظ سوهاج يسلم البروتوكول
محافظ سوهاج يسلم البروتوكول

 

تبادل البرتوكول
تبادل البرتوكول

 

حوار حول تنمية سوهاج
حوار حول تنمية سوهاج

 

صور تذكارية اليوم
صور تذكارية اليوم

 

توقيع البروتوكول اليوم
توقيع البروتوكول اليوم

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