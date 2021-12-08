محافظ بنى سويف يتابع أعمال رصف 35 شارعاً ضمن خطة الرصف للعام المالي 2021/2022

بنى سويف - هانى فتحى

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جولاته الميدانية، لتفقد المشروعات الخدمية ومستوى الأداء التنفيذي في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، وفيما يتماشى مع احتيجات ومطالب المواطنين في مختلف نواحى حياتهم.



وتفقد المحافظ اليوم مشروعات خطة الرصف 2021/2022 والتي تشمل 145 شارعاً، بتكلفة تزيد عن 148 مليون جنيهاً على مستوى مراكز المحافظة السبع وتشمل الخطة لأول مرة رصف أكثر من 30 شارعاً ترابياً، خلال عام واحد.



تابع محافظ بني سويف سير الاعمال والموقف التنفيذي للعمليات الجاري تنفيذها والتي تشمل حالياً 35 شارعاً لمدينة بني سويف، تم الانتهاء من 25 شارعاً منها وجار العمل في 10 شوارع أخرى ، مستوضحاً عن النسب ومعدلات التنفيذ والتي أوضح حيالها المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل بأن الاعمال يجري تنفيذها بنسب تغطية جيدة حسب التوقيتات المحددة.



وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية للاعمال لسرعة تلافيها ، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من الاعمال ومراجعتها فنياً وتشغيلها قبل انتهاء الخطة.



كما وجه المحافظ بدراسة مقترح فتح شارع حسن عابدين من ناحية الكورنيش على شارع أحمد عرابي عند نادي المعلمين والأباصيرى حيث توجد مسافة حوالى 120 متر تصل من الشارعين،والتي عند فتحها ستجعل المنطقة محوراً موازياً لشارع عبد السلام عارف لاسيما وأنه يربط ما بين طريق الكورنيش وشارع أحمد عرابي وصولاً إلى منطقة مستشفى الحميات وماراً بمنطقة الأباصري، بما يساهم في تخفيف الضغط المرورى بوسط المدينة ويعتبر شرياناً موازياً بشارع عبد السلام عارف ويوفر المسافة في الوصول إلى أحمد عرابي إلى الكورنيش.



ورافق المحافظ خلال جولته كل من: المهندس ناصر فرج وكيل وزارة النقل،والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،وعيد زكي نائب رئيس المدينة وبعض التنفيذيين المختصين.









جانب من جولة المحافظ



جولة المحافظ



جولة تفقدية للمحافظ



جولة محافظ بنى سويف



