محافظ المنيا يعلن التوسع فى محطات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات

المنيا -حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المهندس حسانين محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعى للسيارات " كارجاس" وذلك لمتابعة خطة الشركة بالمحافظة والوقوف على آخر الأعمال التى يجرى تنفيذها.

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الارتقاء فى كافة القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن اللقاء يأتى فى إطار الخطة القومية لإحلال الغاز الطبيعى كوقود للمركبات بدلاً من الوقود السائل، وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستدامة وتوفير الغاز الطبيعى كوقود نظيف و اقتصادى وآمن للمركبات.

وتضمن اللقاء بحث ومناقشة أوجه الدعم والمساهمة المطلوبة من المحافظة لإنهاء تنفيذ الخطة القومية للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل وصول المرافق اللازمة لتشغيل المحطات والبالغ عددها 7 محطات والتى تم الإنتهاء من أعمالها الإنشائية، بالإضافة إلى محطتى شلبى وملوي، اللتان تعملان، ليبلغ عدد المحطات 9 محطات موزعة على مراكز ومدن المحافظة، لخدمة أصحاب السيارات من أهالى المحافظة، وتحقيق أهداف الدولة فى زيادة عدد المستفيدين بتلك الخدمة الحضارية.