محافظ الدقهلية: البدء فى تنفيذ إزالة كافة التعديات على أملاك الدوله من الغد

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء اجتماعا لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الانتهاء من تنفيذ إزالة جميع التعديات علي أملاك الدوله خلال 6 اشهر وتحديد أسبقية الإزالة والخطة الزمنية لتنفيذ الإزالات والتنسيق بين كافة الجهات .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء سامح توفيق مساعد مدير أمن الدقهليه ، والمحاسب محمد جلال مديرعام إدارة الاملاك بالمحافظة ووكلاء الوزارة جهات الولاية .



ووجه "المحافظ" بالبدء في تنفيذ إزالة كافة التعديات البسيطة والمتوسطة علي أملاك الدولة من الغد والتنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية ومديرية الأمن ورؤساء المدن .



كما وجه "مختار" بسرعة الانتهاء من اعداد كشوف حصر حالات التعدي علي الأراضي الزراعيه للبدء في تنفيذ اعمال الإزالة بالتنسيق مع كافة الجهات .

كما وجه " المحافظ " بالتحفظ علي الأراضي التي سيتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أي تعديات مره اخري والتصدي الفوري ، جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات علي اراضي املاك الدوله ونهر النيل خلال 6 اشهر واستعادة تلك الأراضي مرة أخري ومنع أي تعدي عليها ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .