اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:58 م
أكرم القصاص
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والتنسيق الكامل بين كافة الجهات..

محافظ الدقهلية: البدء فى تنفيذ إزالة كافة التعديات على أملاك الدوله من الغد

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:27 م
محافظ الدقهلية: البدء فى تنفيذ إزالة كافة التعديات على أملاك الدوله من الغد جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء اجتماعا لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الانتهاء من تنفيذ إزالة جميع التعديات علي أملاك الدوله خلال 6 اشهر وتحديد أسبقية الإزالة والخطة الزمنية لتنفيذ الإزالات والتنسيق بين كافة الجهات .
 
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء سامح توفيق مساعد مدير أمن الدقهليه ، والمحاسب محمد جلال مديرعام إدارة الاملاك بالمحافظة ووكلاء الوزارة جهات الولاية .

ووجه "المحافظ" بالبدء في تنفيذ إزالة كافة التعديات البسيطة والمتوسطة علي أملاك الدولة من الغد والتنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية ومديرية الأمن ورؤساء المدن .

كما وجه "مختار" بسرعة الانتهاء من اعداد  كشوف حصر حالات التعدي علي الأراضي الزراعيه للبدء في تنفيذ اعمال الإزالة بالتنسيق مع كافة الجهات .
 
كما وجه " المحافظ " بالتحفظ علي الأراضي التي سيتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أي تعديات مره اخري والتصدي الفوري ، جاء ذلك فى إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات علي اراضي املاك الدوله ونهر النيل خلال 6 اشهر واستعادة تلك الأراضي مرة أخري ومنع أي تعدي عليها ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
 
 
 
 

الدقهليه

محافظ الدقهليه

إزالة التعديات على أراضي الدولة

مخالفات البناء

اخبار مصر

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