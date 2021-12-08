محافظ أسيوط يكلف القيادات بمتابعة القطاعات الخدمية والمشروعات.. صور

أسيوط -هيثم البدري

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة للأعمال بكافة القطاعات الخدمية والمشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة خاصة فى قطاع الرصف والتطوير لتحسين حالة الشوارع ورفع جودتها فضلا عن الارتقاء بمستوى النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين للحفاظ على المظهر الحضارى وخلق بيئة نظيفة وحضارية بكافة أنحاء المحافظة.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وتطوير الخدمات فى كافة القطاعات على مستوى المحافظة مشددًا على بذل كافة الجهود للوصول لأعلى معدلات من الأداء والإنجاز فى الأعمال وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطط الدولة للنهوض بها لتنمية الصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

وذلك فى اطار تكليفات محافظ أسيوط بمتابعة مشروعات التطوير ورصف الشوارع والمرافق والخدمات العامة التى تقدم للمواطنين قامت المهندس فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة بجولة تفقدية بحى غرب مدينة أسيوط يرافقها أحمد ثابت نائب رئيس الحى والمهندس أسامة محمد مدير مشروع ووحدة الرصف بالمحافظة حيث تم متابعة أعمال الرصف التى تتم بعدد من الشوارع والتى تشمل رفع الاشغالات والمخلفات وتوسعة الشوارع ورصفها ومنها شارع البركة وعدد من الشوارع بمنطقة المعلمين.

اطمئنت السكرتير المساعد على معدلات التنفيذ فى رصف الشوارع وسير الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية فضلا عن أعمال رفع كفاءة النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع مشددة على استمرار العمل ورفع المخلفات والقمامة أولا بأول وتكثيف دوريات رفع المخلفات وتحرير محاضر للمخالفين تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بالحفاظ على النظافة العامة والشكل العام الجمالى للشوارع والميادين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



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