محافظة البحر الأحمر يعلن استمرار الأعمال بساحة تخريد السيارات بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن الاستمرار فى أعمال تخريد السيارات بساحة تخريد السيارات بشارع الحجاز بمدينة الغردقة، ضمن مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والتى تستهدف تخريد السيارات القديمة التى مر عليها أكثر من 20 عاما، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكدت المحافظة فى بيان لها أن محافظ البحر الأحمر، وجه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للتخزين من خلال فصل بطاريات السيارات، و التأكيد على المواطنين بتسليم السيارات فارغة من الوقود، تجنبا لأى طارئ.

وأضاف البيان أن المبادرة بدأت داخل المحافظة منذ الأول من أغسطس الماضى بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر و إدارة المرور، حيث أكد محمد عباس مدير ساحة التخريد، بأن الأعمال فى الساحة تبدأ من ال9 صباحا و حتى ال3 عصرا طوال الأسبوع عدا الإجازات الرسمية.

يذكر أن وزارة المالية أوضحت أن ميزانية مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى بلغت نحو 2.1 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الأولى التى تضم محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - بورسعيد - السويس - البحر الأحمر).