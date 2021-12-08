لجنة للمرور على المنشآت الصناعية المزاولة لأنشطة تستخدم مواد خطرة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تفقدت اللجنة التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، "برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة"، للمرور على المنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة، عددا من المصانع والمنشأت الصناعية بدائرة مركز ومدينة بني سويف وذلك بحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي المنطقة الصناعية والبيئة والأمن الصناعي بالقوى العاملة.

وخلال الزيارة، رصدت اللجنة بعض الملاحظات خلال تفقدها لبعض مصانع الأسمنت ،حيث تم التأكيد على مسؤولي المصانع بسرعة تلافي تلك الملاحظات تفاديا لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مع تكليف إدارة المنطقة الصناعية والجهات المعنية من الشئون البيئية والقوى العاملة لهذه الملاحظات خلال المهلة المحددة لأصحاب تلك المنشأة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أصدر القرار رقم 1238 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة بناء برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مندوب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة، ومدير منطقة بياض العرب الصناعية، والإدارة العامة للبيئة، ومسؤولي التفتيش البيئي، والقوى العاملة.