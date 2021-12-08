قصور الثقافة ترسم البهجة لمتضررى السيول فى العلاقى بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقامة القوفل الثقافية بالعلاقى لمتضررى السيول، من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

وتضمنت قافلة العلاقى لليوم الرابع على التوالى عدد من الورش، ورشة عجينة السيراميك للمدربة شرين عفيفى، ورشة " مصنوعات جلدية" للمدربة اسماء خليل، ورشة "خرز" للمدربة اقبال حسين، ورشة "خوص" للمدربة روحية يوسف، ورشة "رسم حر" للفنانة يارا محمود، ورشة "خرز" للمدربة زينب حلمى.

كما تم تنظيم ورشة حكى للاطفال عن صفة "المحبة" وورشة "العاب شعبية" للاطفال للباحث مصطفى كامل، بجانب تقديم فقرة فنية للأطفال وعرض بعرائس الماريونيت للفنان "عمرو حمزة".

كما أقيم حفل فنى لفرق الفنون الشعبية، فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف قدمت رقصات "فرح الشرقية، الساقين، الحاوية، الفلاحى، البدوى، الحصان، الشمعدان"، وفرقة الاقصر للفنون الشعبية بقيادة أحمد عبد الرزاق قدمت "الفلاحى ،التحطيب، الفرح الأقصرى "الكف"، وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف عدد من فقراتها المستواحاه من البيئة الاسوانية والنوبية.

وتفاعل أهالى العلاقى مع الفعاليات ولاقت إقبال جماهيرى استحسان لما يقدم لهم من خلال القافلة الثقافية والفنية لتخفيف عن حزنهم لما أصابهم وتضررهم من السيول.

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وإشراف الدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والفنان احمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.



القوافل الثقافية لمتضررى السيول فى أسوان



القوافل الثقافية لمتضررى السيول فى أسوان



القوافل الثقافية لمتضررى السيول فى أسوان



القوافل الثقافية لمتضررى السيول فى أسوان



القوافل الثقافية لمتضررى السيول فى أسوان



القوافل الثقافية لمتضررى السيول فى أسوان



القوافل الثقافية لمتضررى السيول فى أسوان