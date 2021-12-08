فيديو.. طقس الإسكندرية الآن.. رياح شديدة محملة بالأتربة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية مساء أمس، حالة طقس غير مستقرة رياح شديدة محمله بالأتربة على كافة أنحاء محافظة الإسكندرية، بعد استقرار الطقس صباحا وتغيير مفاجىء فى الحالة الجوية .

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، قد أعلن عن تعطيل الدراسة اليوم، الأربعاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، ويشمل ذلك الإداريين، ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجاتهم كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

قررت هيئة ميناء الإسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج، وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد، والممتلكات غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية، والدخيلة فى تمام الساعه السادسة والنصف من مساء الثلاثاء، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة، برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح، وأرتفاع الأمواج، والضغط الجوى، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن تعطيل الدراسة الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية، والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية، يوم الإثنين القادم 13 ديسمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول .