فى الشتاء.. شاى البابونج الحل السحرى لنزلات البرد والتهاب الحلق ومحاربة الأرق

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر البابونج عشبًا طبيًا قديمًا، فهو يحتوي على مركبات التربينويداتوالفلافونويد التي توفر الفوائد الطبية لاستهلاكه، تتراوح الفوائد بين المساعدة على النوم ، والمساعدة على الهضم وتعزيز صحة القلب وعلاج سحرى لنزلات البرد والتهاب الحلق ، ويقترح الخبراء إضافة شاي البابونج إلى نظامك الغذائي، لحصد فوائده الصحية ، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

1.

يحارب الأرق

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، فإن شاي البابونج هو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحفيز النوم، وهو نفس سبب اعتبار البابونج كمهدئ خفيف.

2. يساعد في تقليل تقلب المزاج

عادة ما يتناول الناس شاي البابونج قبل النوم بسبب طبيعته كمحفز للنوم، ولكن بصرف النظر عن المساعدة في النوم ، يمكن أن يساعد أيضًا في التقلبات المزاجية الناتجة عن القلق أو التوتر، يساعد في علاج أعراض القلق ويوفر الهدوء.

3.

يساعد على إدارة مستوى السكر في الدم

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لشاي البابونج في خفض مستويات السكر في الدم أيضًا، غالبًا ما تكون زيادة الوزن مصدر قلق لمرضى السكري، يعتبر شاي البابونج مشروبًا منخفض السعرات الحرارية ويحافظ على التحقق من كليهما، يمكن للمرء استبدال المشروبات الغازية بشاي البابونج الصحي ومراقبة كل من السعرات الحرارية والسكر.

4. علاج أعراض البرد

في الشتاء ،من السهل جدًا الإصابة بنزلة برد، يمكن أن يكون كوب ساخن من شاي البابونج سحريًا لعلاج نزلات البرد، يمكن للمرء أيضًا أن يستنشق بخار شاي البابونج، يساعد في تخفيف احتقان الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

5. يساعد في تقلصات الدورة الشهرية

تساعد الخصائص المسكنة للألم والمضادة للتشنج الموجودة في شاي البابونج أيضًا في علاج تقلصات الدورة الشهرية، يساعد شرب الكوب على استرخاء الرحم وتقليل إنتاج المواد التي تسبب الالتهاب والألم.