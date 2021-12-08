فريق أبطال الدقهلية يزين الشوارع بلوحات فنية لشهداء الجيش والشرطة.. صور

الدقهلية - مرام محمد

واصل فريق أبطال الدقهلية، حملته التجميلية والوطنية، بمحافظة الدقهلية، من خلال تزيين جداريات شارع عبد السلام عارف، بمدينة المنصورة، بلوحات فنية لشهداء الجيش والشرطة؛ لإحياء ذكراهم، وإبراز تضحياتهم والارتقاء بالمظهر الحضارى بنطاق المدينة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

ونفذ فريق أبطال الدقهلية، الذى يضم مجموعة من الشباب الجامعى، حملتهم الفنية والوطنية، بعدة مناطق متفرقة من مدينة المنصورة كقصر الثقافة، ومبنى القيادة والتحكم، وعدد من الميادين والشوارع والمدارس، والذي رسم بهم جداريات فرعونية وصور لشهداء الوطن من الجيش والشرطة، وأعلام مصر فى المجال العلمي والفني والرياضى؛ انطلاقا من دورهم المجتمعي والوطني، ورغبتهم في ترك بصمة إيجابية فى المجتمع من خلال فنهم وأنشطتهم المجتمعية المختلفة، وحث الشباب والأطفال على المشاركة المجتمعية الإيجابية.

واستطاع فريق أبطال الدقهلية، في غضون عام ونصف من تأسيسه، أن يعزز قيمة الوطنية والانتماء ويحقق الصالح العام بفنهم الراقى، وإتاحة الفرصة للشباب وأبناء الدقهلية بتنمية مواهبهم الفنية، وتهيئة المناخ المناسب لهم للتعبير عن آمالهم وإبداعاتهم الفنية، من خلال تنظيم عدد من الورش التدريبية لتأهيل وتدريب الشباب على استغلال مواهبهم بالطريقة الصحيحة وثقلها وبناء شخصياتهم؛ لتحقيق أهداف الفريق التطوعية.