اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 05:00 م
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غلق 20 مركز طبى وعيادة لمخالفتها اشتراطات التراخيص بالغربية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:09 م
غلق 20 مركز طبى وعيادة لمخالفتها اشتراطات التراخيص بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات ، والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية والعيادات والمعامل الخاصة وذلك لضبط سوق الدواء وسوق الأغذية، والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، مؤكدا على إستمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الغلق الإدارى للصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الصحة .

وأكد وكيل الوزارة في بيان له أنه تم تنفيذ عده حملات تفتيشيه لإدارة التفتيش الصيدلى ، والعلاج الحر ومراقبة الأغذية خلال شهر الماضى وتم غلق 20 مركز طبي ومعمل وعيادات خاصة بقري ومراكز المحافظة وأضاف أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر للمؤسسات الصيدلية المخالفة لعدم وجود مدير لمزاولة مهنة الصيدلة ، وكذلك لوجود أدوية محظور بيعها فى الصيدليات وسحب عينات من الأغذية واعدام الأغذية الغير صالحة للاستخدام الآدمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


محافظة الغربية

وكيل صحة الغربية

غلق عيادات طبية بالغربية

مديرية الصحة بالغربية

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