غلق أكاديمية تمريض "بدون ترخيص" بمدينة الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على أعمال اللجنة المكلفة بالمرور على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية للتأكد من حصول العاملين بها في مجال التمريض على تراخيص لمزاولة المهنة، فضلا عن متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى ومراجعة الموقف القانوني وأنها تعمل في إطار قانوني وبشكل سليم.

حيث قامت اللجنة "برئاسة السكرتير المساعد" بالتفتيش والمرور على عدد من المراكز الطبية والتدريبية بدائرة مركز ومدينة الفشن ، وذلك في حضور مسؤولى فرع جهاز حماية المستهلك والعلاج الحر بمديرية الصحة والتموين والتفتيش المالي والإداري والبيئة بالمحافظة ورمسؤولى الوحدة المحلية.

وأسفر المرور عن غلق وتشميع مركز تدريب "أكاديمية" لمزاولتها تدريب الطلاب على مهنة التمريض بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التفتيش على المحلات والأسواق وأماكن تداول وبيع السلع والمنتجات الغذائية "بحضور المختصين من الصحة والتموين وحماية المستهلك والبيئة "، والذي أسفر عن تحرير محضرين لمحل بيع لحوم لحيازته كبدة مجهولة المصدر، ومحضر بيئة لأحد محلات الكشرى.

كما تابع السكرتير العام المساعد جانباً من حملة نفذتها الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت خلالها من إزالة العديد من حالات الإشغالات العشوائية بعدد من شوارع وميادين الميادين ، والتي تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.