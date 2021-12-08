علماء هونج كونج ينشرون أول صورة لمتحور أوميكرون بالمجهر الإلكترونى

كتبت إيناس البنا

نشر علماء من جامعة هونج كونج أول صورة لمتحور أوميكرون تم التقاطها باستخدام مجهر إلكتروني.

وتشير وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي إلى أن علماء كلية الطب بالجامعة ، وبالتعاون مع خبراء في مجال الأمراض والفيروسات، تمكنوا من التقاط صورة مجهرية لخلية كلية قرد (Vero E6) بعد إصابتها بطفرة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد ونشرها بعد تكبيرها.



علماء هونج كونج ينشرون اول صورة لاوميكرون

أوضح الباحثون أنه في حالة التكبير البسيط، لوحظ تلف الخلايا بحويصلات تحتوي على جزيئات فيروسية سوداء صغيرة على الصورة، عند التكبير العالي ، تظهر جزيئات الفيروس في شكل أشواك إكليلية على سطحها.



صورة لمتغير أوميكرون

أصبح معروفًا في وقت سابق أن علماء من قسم الأحياء الدقيقة بجامعة هونج كونج كانوا قادرين على عزل متحولة "Omicron" من العينات السريرية ، مما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاح ضد هذا الطافرة.