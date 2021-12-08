ظهور نادر للقرش المحيطى على سطح الماء بشواطئ وادى الجمال بمرسى علم.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد مجموعة من العاملين فى النشاط البحرى "غواصين " جنوب مرسي علم، وتحديدا بالقرب من إحدى مواقع الغوص القريبة من شواطئ منطقة وادى الجمال، ظهور القرش المحيطي "لونج مانوس" يسبح بالقرب من سطح البحر.

التقط الغواصون فيديو وصور القرش أثناء سباحته، حيث أكدوا أن تلك القروش تظهر فى العادة فى الأعماق ونادرا ما تظهر على سطح البحر، موضحين أنه ربما يكون هناك تغير فى سلوك القرش مما أدى إلى ظهوره علي السطح.

فيما أكد باحث بيئي بمحميات البحر الأحمر أن ظهور القروش خاصة في الجنوب شئ طبيعي ويتواجد قرابة 14 نوعا من أنواع القروش في مناطق معروفة في مرسى علم وخاصة شعاب الفنستون التي يطلق عليها بيت القرش، كذلك منطقة الأخوين التي يظهر فيها بكثافة القرش الابيض المحيطي " لونج مانوس ".

وأضاف الباحث البيئي أن ظهور القروش يدل على التنوع البيولوجي بالبحر الأحمر وغناء البيئة البحرية، مؤكدا على أنه ربما يكون ظهر علي السطح بحثا عن الغذاء، وأن تلك القروش لها زعانف بيضاء اللون.

وتابع: أن القرش الأبيض المحيطى من أهم الكائنات البحرية التى تخدم النشاط السياحى بجزيرة الأخوين حيث يصل لجزر الأخوين الآلاف من السياح لمشاهدة تلك النوعية من القروش.