اليوم السابع
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ظهور متحور جديد من أوميكرون يضلل التحاليل.. والعلماء يطلقون عليه "الشبح"

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:18 ص
ظهور متحور جديد من أوميكرون يضلل التحاليل.. والعلماء يطلقون عليه "الشبح" العالم قلق بشام متحور اوميكرون الجديد
كتبت أمل علام

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كشفت شبكة Sky News ، أنه لم يمض أسبوعان على اكتشاف العلماء المتحور الجديد "أوميكرون" في جنوب إفريقيا، حتى برزت معطيات تظهر وجود عينات من متحور جديد بخصائص متشابهة وأخرى مختلفة عن "أوميكرون".

 

ووجد العلماء الشكل الجديد من متحور "أوميكرون بلس" فى 3 دول هي: جنوب إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة، بحسب البيانات المنشورة على موقع "جيت هب"، التى يستخدمها الباحثون لتقاسم معلومات بشأن فيروس كورونا.

 

ويظهر في المتحور الجديد العديد من الطفرات التي جرى اكتشافها في "أوميكرون"، لكن ليس جميعها، وبحسب العلماء، فإن المتحور الجديد لديه العديد من الطفرات الفريدة.

 

ونتيجة لأوجه الشبه والاختلاف مع المتحور "أوميكرون"، الذي رُصد للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، أطلق العلماء على النسخة الجديدة "BA.2" ، أما النسخة الأولى فتسمى "BA.1"

وأطلق بعض العلماء ووسائل الإعلام على المتحور الجديد اسم "أوميكرون الشبحي" لقدرته على تضليل فحوصات "بي سي آر" بشأن حقيقة أي المتحورات ينتمي إليها.

 

وتكمن خطورة الأمر في أن أمر تتبع انتشار "أوميكرون" سيصبح أكثر صعوبة، في وقت تشكل عملية مراقبة المتحور أمرا بالغ الأهمية لفهم طبيعته.

 

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه جرى تحديد 7 حالات حتى الآن بالمتحور الجديد، لذلك لا تزال الصورة غير واضحة فى الوقت الراهن.

 

وليس من الواضح حتى الآن مدى تأثير الطفرات الجديدة فى "أوميكرون بلس" على قدرته على التفشي وخطورة الإصابة.


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