ضبط مريض نفسى لاتهامه بقتل شقيقه فى مشاجرة عنيفة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط شاب مريض نفسى لاتهامه بقتل شقيقة أثر مشاجرة عنيفه بينهما بمركز أدكو.





كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً من مستشفى إدكو بوصول"س.س.ا" 31 سنة جثة هامدة وبه إصابات بطعنات متفرقة فى الجسم.





وكشفت التحريات الأمنية إلى أن مرتكب الواقعة"م.س.ا"شقيق المجنى عليه مريض نفس ويتلقى العلاج من المرض النفسى على نفقة الدولة، وأن المتهم تشاجر مع شقيقه المجنى عليه وأنه استل سكينا وقام بتوجيه عدة طعنات باجزاء مختلفة بجسد شقيقة مما أدى وفاته.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض المتهم للتحقيق معه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.