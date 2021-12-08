شركة مياه الشرب توجه قافلة مائية لقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج .. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية وندوة للسيدات ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وتوعية المترددين على الوحدة الصحية هذا بالإضافة إلى حملات طرق ابواب واستطلاعات راي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب تفقد فى جولة صباحية واخرى مسائية داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز جرجا وذلك للتاكد من حسن سير العمل والالتزام بمعايير التشغيل والصيانة لتقديم خدمات مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج،إنه تم تفقد محطة مياه بيت داوود ومحطة مياه المحاسنة ومحطة مياه العوامر قبلى ومحطة مياه البربا ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر ومحطة مياه نجع الطينة ومحطة مياه نجع عبد النبى هذا بالاضافة الى تفقد محطة رفع صرف صحى كويز ومحطة رفع صرف صحى مقلد.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار على ضرورة تشغيل جميع المحطات 24 ساعة والغاء الراحات الاسبوعية والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



قافلة طبية بقرى سوهاج



قافلة طبية بقرى سوهاج