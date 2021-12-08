اليوم السابع
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سقوط شجرة ضخمة بشارع طه الحكيم بطنطا بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:39 م
سقوط شجرة ضخمة بشارع طه الحكيم بطنطا بسبب سوء الأحوال الجوية سقوط شجرة ضخمة بطنطا
الغربية مصطفى عادل

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شهد شارع طه الحكيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، سقوط شجرة ضخمة بسبب شدة الرياح وموجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد.

 

وتسببت الشجرة فى صعوبة بحركة السيارات بالشارع، انتقلت قوة من الحماية المدنية لمكان البلاغ واستعان رجال الحماية المدنية بالمنشار لتقطيع جذوع الشجرة لرفعها من الشارع وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتوفى منذ قليل أحد مصابي حادث سقوط شجرة ضخمة على 3 مركبات توك توك بطريق السنطة بسبب الطقس السيئ، متأثرا بإصابته بعد نقله للمستشفى، وكان قد أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر سقوط شجرة ضخمة على 3 مركبات توك توك على طريق السنطة – كفر كلا الباب بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة، وتم نقل المصابين لمستشفى السنطة المركزي لتلقى العلاج، وتوفي أحدهم متأثرا بجراحه.

 

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بسقوط شجرة ضخمة على 3 مركبات توك توك على طريق السنطة – كفر كلا الباب، وتم نقل 4 مصابين للمستشفى، وانتقلت الأجهزة المعنية لرفع الشجرة على جانب الطريق لتسيير حركة المرور.


طنطا

سقوط شجرة ضخمة بطنطا

الطقس السيء

اخبار الغربية

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