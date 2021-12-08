سقوط أعمدة إنارة على طريق بسيون شبراطو بسبب الطقس السيئ بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شهد طريق بسيون – شبراطو فى نطاق الوحدة المحلية لقرية أبو حمر، سقوط عدد من أعمدة الإنارة وقطع للأسلاك الكهربائية، بسبب الرياح الشديدة، وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية بأبو حمر بلاغا بسقوط أعمدة إنارة على طريق بسيون – شبراطو، وتعطل الحركة المرورية على الطريق.

انتقلت رئيس الوحدة المحلية، ومسئولي قسم الإنارة العامة لمكان البلاغ، وتم رفع الأعمدة بعيدا عن الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

من ناحية أخرى شهد طريق قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، سقوط شجرة كبيرة على الطريق أدت إلى انقطاع أسلاك الكهرباء، بسبب الرياح الشديدة وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

وفوجئ قائدو السيارات بالسقوط المفاجئ للشجرة وقطعها للطريق، وقطع أسلاك الكهرباء وسقوطها على الأرض، حيث ترتب على ذلك توقف حركة السيارات على الطريق فى الاتجاهين، بسبب نزول المواطنين وقائدي السيارات لإزاحة الشجرة على جانب الطريق، لتسيير حركة المرور.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 متر ، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار .

ويشهد اليوم أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة