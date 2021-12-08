سقوط أجزاء من عقار فى الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

وتواصل هيئة ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح، وحرصا على الأفراد والممتلكات لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.