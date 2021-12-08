اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سقوط أجزاء من عقار فى الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:52 م
سقوط أجزاء من عقار فى الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية سقوط أجزاء من عقار بفلمنج بسبب الرياح
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة فلمنج بشارع طمازين سقوط أجزاء من عقار قديم بسبب شدة الرياح وحالة الطقس السيئ التى تشهدها محافظة الإسكندرية.

 
وطالب الأهالى بسرعة تدخل الحى لإزالة الأجزاء الأيلة للسقوط من العقار لشدة خطورتها على الأهالى، وتشهد محافظة الإسكندرية طقس غير مستقر من رياح شديدة وارتفاع فى الأمواج وأمطار من خفيفة إلى متوسطه فى عدد من الأماكن المختلفة بالإسكندرية.
 
وتواصل هيئة ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح، وحرصا على الأفراد والممتلكات لحين تحسن الأحوال الجوية.
 
وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

 


طقس الاسكندرية

حالة الطقس

الطقس فى الاسكندرية

حالة الطقس فى الاسكندرية

اخبار طقس الاسكندرية

الطقس الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسكندرية تحت المطر والشمس تعود للظهور من جديد.. لايف وصور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:05 م

سقوط اجزاء من عقار على سيارات بسبب شدة الرياح بالإسكندرية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 03:37 م

فوتوسيشن تحت المطر.. أهل الإسكندرية يستمتعون بالشتاء ويلتقطون السيلفى فى النوة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 03:02 م

أمطار غزيرة على الإسكندرية ورياح تصل حد العاصفة.. سقوط لافتات والموج يضرب سور الكورنيش.. وضع بلوكات خرسانية لحماية الشواطئ.. والمحافظ يعلن تعطيل الدراسة.. وتحذيرات من لافتات الكورنيش وسرعة قيادة السيارات

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة