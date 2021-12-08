سقوط أجزاء من عقار فى الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

شهدت منطقة فلمنج بشارع طمازين سقوط أجزاء من عقار قديم بسبب شدة الرياح وحالة الطقس السيئ التى تشهدها محافظة الإسكندرية.
وطالب الأهالى بسرعة تدخل الحى لإزالة الأجزاء الأيلة للسقوط من العقار لشدة خطورتها على الأهالى، وتشهد محافظة الإسكندرية طقس غير مستقر من رياح شديدة وارتفاع فى الأمواج وأمطار من خفيفة إلى متوسطه فى عدد من الأماكن المختلفة بالإسكندرية.
وتواصل هيئة ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح، وحرصا على الأفراد والممتلكات لحين تحسن الأحوال الجوية.
وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.
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