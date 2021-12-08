اليوم السابع
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زراعة شمال سيناء: حصر الاحتياجات العاجلة لقرى الشيخ زويد.. اعرف أهمها

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 06:00 ص
زراعة شمال سيناء: حصر الاحتياجات العاجلة لقرى الشيخ زويد.. اعرف أهمها الزيتون - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تستعد مديرية الزراعة بشمال سيناء، لتوفير شتلات زيتون ومعدات حرث للأرض مساعدة لأهالى قرى الشيخ زويد، وقال المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة  الزراعة بشمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة، تقوم لجان من مديرية الزراعة، بحصر كافة الاحتياجات العاجلة لقرى الشيخ زويد التى عادت لها الحياة بعد اغلاق لسنوات.

وأضاف وكيل وزراة الزراعة بشمال سيناء، أن أهم الاحتياجات العاجلة توفير شتلات المحاصيل الزراعية ومنها الزيتون ، ومعدات حرث الأرض بالقمح والشعير، وإصلاح آبار المياه مصدر الرى للمزارع، لسرعة العمل فى الأرض وزراعتها من جديد.

وقال، إنه جارى التنسيق مع كافة جهات الاختصاص لتلبية هذه الاحتياجات، إضافة لمواصلة حصر، وتقدير خسائر المزارعين لإتخاذ اللازم، وأن عودة الحياة لهذه القرى سيعيد رافد اقتصاد زراعى مهم خلال سنوات قليلة قادمة فضلا عن زيادة مساحات زراعة القمح والشعير .

وتشهد قرى الشيخ زويد التى اعيد فتحها امام الأهالى من سكانها ، تواصل جهود اهالى للتخلص من مظاهر بوار الأرض واستبدالها بحرثها بعد بذر القمح والشعير ، والتخلص من الأشجار التى جفت وزراعة شتلات لوز وزيتون .


شمال سيناء

الشيخ زويد

القمح والشعير

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