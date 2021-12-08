رئيس مياه المنوفية يجتمع برؤساء القطاعات لمناقشة أخر المستجدات.. اعرف التفاصيل

عقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع، لمناقشة آخر المستجدات، والأعمال بالشركة فى مختلف الأفرع التابعة.

وتابع نجيب الموقف الحالى الخاص بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا بمركزى أشمون والشهداء، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذ تلك المشروعات للمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطن المنوفى، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة واستعرض، خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

كما شدد على ضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وناقش خلال الاجتماع سبل التعاون بالشركة من أجل الارتقاء بمنظومة العمل وذلك من أجل تقديم خدمه أفضل للمواطنين سواء خدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي وضرورة التحرك السريع لحل المشكلات التى تواجه المواطنين.

ووجه نجيب، رؤساء الأفرع بسرعة حل مشاكل المواطنين والاستمرار فى المرور الميداني على المحطات الخاصة، بالشركة لمتابعة سير العمل داخل المحطات من أجل التطوير الدائم والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا ورفع كفاءة المحطات وتوفير قطع الغيار اللازمة فى إتمام عملية التشغيل والصيانة والاهتمام بالمظهر اللائق بكل محطة.

وأكد على استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمختلف مواقع الشركة، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، والمواطنين المترددين على الشركة.