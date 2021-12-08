حياة كريمة ببنى سويف.. تخصيص قطعة أرض بقرية طنسا الملق لإنشاء محطة رفع فرعية

بنى سويف هانى فتحى

أشرف علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على معاينة قطعة أرض بقرية طنسا الملق التابعة لمركز ناصر على مساحة 370م، لبدء إجراءات تخصيصها بهدف إنشاء محطة رفع فرعية بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما تابع رئيس المدينة تنفيذ مجلس قروي بهبشين الإزالة الفورية لحالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر في حملة لها على الأسواق، عدة مخالفات تموينية تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود سجل تجاري وشهادات صحية، وذلك أثناء حملة تفتيشية نفذتها إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية، على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية والمطاعم لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق والتحقق من صلاحية السلع.

وطالب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات