حصاد 2021.. فى مجال الشباب والرياضة وفرص العمل ورعاية العمالة المؤقتة

مطروح - حسن مشالي

شهد عام 2021، في محافظة مطروح، انجازات متنوعة في قطاع الشباب والرياضة، وقطاع القوى العاملة وتشغيل الشباب، ورعاية العمالة المؤقتة والغير منتظمة، وتقديم الدعم والمساعدات لهم، إضافة إلى وثائق التأمين على حياتهم.

وساهمت المحافظة، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 22 مركز شباب و نادي رياضي، بالإضافة إلى إنشاء 12ملعبا خماسيا منجل"نجيل صناعي، بمراكز الشباب والأندية الرياضية، بمدن ومراكز المحافظة الـ 8 لإتاحة الرياضة للجميع.

كما تحرص المحافظة، على استمرار دعم الأندية الرياضية، وأثمر هذا الدعم مؤخراً في فوز فريق مركز شباب النجيلة، ببطولة دوري المحافظات الحدودية.

على جانب آخر، بلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 543 مشروعاً، بإجمالي تمويل 60,3 مليون جنيه، وفرت حوالي 1883 فرصة عمل، بالإضافة إلى إصدار رقم قومي لـ 116 منشاة، و 131 بطاقة ضريبية.

ومع جائحة كورونا، تأثرت الكثير من الأنشطة والأعمال، ومع ذلك لم تتوقف جهود تشغيل العمالة والبحث عن فرص عمل، وقامت مديرية القوى العاملة، بالتعاون مع الشركات، بتوفير فرص عمل للشباب لـ 1403 أشخاص، من أجمالي عدد المسجلين وهو 3876 شخص، وتشغيل 11 شخص من ذوي القدرات الخاصة، من إجمالي 79 مسجل .

كما شاركت محافظة مطروح، فى جهود الحفاظ على العمالة غير منتظمة، خلال جائحة كورونا، في إطار رعاية الدولة لهم، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، تم تقديم منحة عيد العمال 2021 م لـ 9893 عامل بإجمالي 4,9 مليون جنيه، ومنحة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ 10 ألاف و 44 شخص بإجمالي 9,9 مليون جنيه، ومبادرة حياة كريمة "عينك فى عنينا" بإجمالي مبلغ 125 الف و587 جنية، وإصدار شهادات تامين لـ 14 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة، بإجمالي 500 ألف جنيه وتحويلات محافظات أخرى للعمالة الغير منتظمة بأجمالي مليون و 864 ألف جنية.

وحصر العمالة الغير منتظمة، بمركز ومدينة العلمين الجديدة، والتي بلغ عددها حوالي 10 ألاف عامل، وتم استخراج 4890 بطاقة رقم قومي بإجمالي 293 ألف و 400 جنيه وتسليم منحة رئيس الجمهورية لـ 4 ألاف عامل بمبلغ 2 مليون جنيه،ومنحة وزارة القوى العاملة: لـ 5853 عامل بإجمالي 2 مليون و 926 ألف جنية، وتقديم منح صحية واجتماعية لـ 632 شخص بمبلغ 3 ملايين جنية .

كما تم التحاق 15 متدربا بالورش التدريبية المتنقلة بأقسام الكهرباء والسباكة والحياكة للمساهمة فى تخفيف العبء على المواطنين، من خلال التدريب على هذه المهن، وعمل شهادة قياس مستوى مهارة، لـ 2389 شخص، وترخيص مزاولة حرفة لهم فى إطار توفير مزيد من فرص العمل ومصدر للدخل.