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حصاد 2021.. تعرف على إنجازات محافظة مطروح في قطاع التموين

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:25 م
حصاد 2021.. تعرف على إنجازات محافظة مطروح في قطاع التموين مبنى محافظة مطروح
مطروح - حسن مشالي

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شهدت محافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال العام الجاري، تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، في مجال التموين والتجارة الداخلية، وفتح مكاتب ومنافذ خدمات تموينية، واستكمال مراحل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وافتتاح صومعة غلال عملاقة بمدينة الحمام، إلى جانب الرقابة المستمرة على الأسواق.

وحرصت محافظة مطروح، على أن تكون من أولى المحافظات، التي تبنت فكر وتوجه الرئيس السيسي، لمحاربة الغلاء والتيسير على المواطنين، من خلال تشغيل منافذ ثابتة ومتحركة، للوصول إلى المواطنين فى أقصى النجوع والتجمعات الصحراوية، وافتتاح المعرض اللوجيستي  2 بشارع علم الروم، لبيع الخضر و الفاكهة بسعر مخفض.

كما تم افتتاح وتشغيل صومعة الغلال بمدينة الحمام، بطاقة تسع 45 ألف طن، لتجميع وتخزين محصول القمح بمناطق قرى بنجر السكر والمناطق الزراعية المحيطة.

وشهدت مدينة مرسى مطروح، استكمال توصيل الغاز الطبيعي، لـ 55 ألف مشترك، وتوصيل الغاز الطبيعي لـ 27  مخبز، وجارِ توصيل الغاز  لمناطق الكيلو 4 و 7 وعدد 6 محطات تمويل سيارات، موزعة بواقع  3 محطات بمرسى مطروح و محطتين بالعلمين ومحطة بالضبعة.

كما تم افتتاح مكتب تموين بمنطقة الكيلو 4 و مكتب بمنطقة القصر، وتطوير مركز خدمة تموين الضبعة، و مركز خدمة النجيلة و مركز خدمة السلوم، و مركز خدمة تموين رأس الحكمة، وبذلك يكون عدد المكاتب التموينية " مراكز الخدمة" التي تم تطويرها 4 مراكز خدمة جديدة، ليصبح عدد المراكز التموينية المطورة على مستوى محافظة مطروح 10 مراكز خدمة تموينية، لتقديم خدمات بتلك المناطق.

يأتي ذلك إلى جانب تكثيف الحملات التموينية، وإحكام الرقابة على الأسواق وتحرير 2393  محضر بمخالفات متنوعة خلال العام الجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع أية تجاوزات.

 


محافظة مطروح

حصاد 2021

قطاع التموين

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