"ثقافة القليوبية" تستضيف حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

القليوبية إبراهيم سالم

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في حملة ال16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، وذلك في إطار دعم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، للوعي بقضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها.

وبدأت تلك الفعاليات باستضافة قصر ثقافة القناطر الخيرية فاعليات الحملة والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وخلق رأي عام مساند لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، كما تهدف الحملة إلى المساهمة في وقف العنف ضد المرأة وتشجيع أفراد المجتمع كافة للوقوف بوجه العنف، ورفع الوعي وتقديم المشورة، استهلت أولى الفاعليات بورشة مسرح تدريب ريهام عبدالحميد، وتستمر الفاعليات حتى يوم الجمعة القادم الموافق ١٠ ديسمبر الجاري.

كما عقد بنادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، محاضرة بعنوان "قراءة في الأعمال الكاملة للشاعر عبدالرحمن الأبنودي" أدارها ناجي محمدي، موضحا أهمية تناول سيرة الشعراء ومنتجهم الإبداعي بالرصيد والتحليل وذلك لتقديم النماذج المتفردة للأجيال الجديدة كنموذجا يصلح للبناء عليه، ومن هذه النماذج المتميزة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، ثم تحدث الشاعر محمود خليل عن السيرة الذاتية للشاعر وما أضفته له من خصوصية الزمان والمكان على أعماله الإبداعية وعن رحلة الهوية في إنتاجه الأدبي بداية من رسائل حراجي القط وأحمد اسماعيل والسيرة الشعبية مرورا بأهم داووينه المنشورة وقصائده حتى قصيدة الميدان عن ثورة ٢٥ يناير، وعن بصمة الذات وتجربة الإنسان الممتد بطول النيل حاملا قضاياه واحلامه، ثم استمع إلى إبداعات الشباب الحضور وتم التعليق على أعمالهم بالنقد والتوجيه.

كما نظم بيت ثقافة الخانكة، محاضرة بعنوان أهمية استمرار إتباع طرق الوقاية من فيروس كرونا، وكذلك ضرورة الحصول على اللقاح للحد من انتشار الفيروس، ألقتها مرفت عبدالله، إضافة لمحاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات حول طرق تحديث نسخة Windows لمدربة النادي نيرمين مصطفى، كما عُقد الإجتماع الأسبوعي بنادي الأدب أداره الشاعر محمد علي، بحضور أعضاء وضيوف النادي ومنهم طه سنجر، محمد عبيد، طه محمد طه.

وعقد بقصر ثقافة بهتيم، محاضرة بعنوان "الإدمان وتأثيره على الشباب والأسرة والمجتمع" بقيادة فاطمة على العزب، مسؤول الثقافة والإعلام بإدارة حي شرق شبرا الخيمة، تحدثت فيها عن الأثار المدمرة للإدمان على الشباب والمجتمع بشكل عام، بينما يواصل القصر استقبال الطلاب الراغبين في التعلم ومحو الأمية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تدريب نجلاء فتحى.

كما أعد قصر ثقافة كفر شكر، ورشة عمل نتيجة العام الجديد باستخدام خامات ورقية بسيطة ومتوفرة، تنفيذ أسماء محمد.

كما استقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية، زيارتان مدرسيتان، لطلاب مدرسة الأخميين الإبتدائية بقرية الخرقانية، ومدرسة منشأة أبو الغيط الإعدادية التابعتان للإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، تم خلالها التعريف بالأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة، والمشاركة في ورشة أشكال فنية بالفوم جليتر، وفي سياق متصل استقبلت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، وفدا طلابيا من مدرسة عقبة بن نافع الإعدادية، تم خلالها المشاركة في إعداد وتنفيذ مجلة حائط تضمنت مجموعة من المعلومات والصور للقناطر الخيرية، إشراف مروى محمد.

جانب من أحد الندوات



جانب من الورش



فعاليات الأنشطة بقصور الثقافة