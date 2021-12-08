تقديم الخدمات الطبية لـ 73 ألف سيدة بمبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 73 ألف و901 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك فى إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدى B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مشيراً إلى فحص 5132 سيدة ضمن فعاليات المبادرة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح دكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة تتم فى 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك فى جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.