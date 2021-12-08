تعليم الأقصر تنظم ندوات وورش عمل لطلبة القرنة حول البيئة والتلوث .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقامت وحدة الصحة والسكان بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ندوة حول البيئة بإدارة القرنة التعليمية غرب الأقصر، وورش عمل لطلبة الإعدادية بنات، وذلك بمتابعة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، وبناءاً على بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجهاز شئون البيئة، وفي إطار ورش العمل المنفذ لجميع الإدارات التعليمية.

وفى هذا الصدد يقول موسي عبد الله مسئول التربية السكانية بالمديرية، أنه تم تنظيم ورش عمل بحضور وكيل إدارة القرنة التعليمية ومسئولى الصحة والسكان، فى 9 مدارس بمدينة القرنة، وطلاب ومشرفى المدارس، حيث كانت حول التعريف بالبيئة وكل ما يحيط بالإسنان من مياه وهواء، وتم التشرح لطلبة المدارس قيمة البيئة والتى تعتبر كل ما يحيط بالإنسنان من مياه وهواء وتربة، وتم توضيح أنواع البيئة المختلفة بمصر وهى "بيئة زراعية وصناعية وساحلية وصحراوية.

كما تطرقت الندوات إلى التلوث حول كل شخص بأنواعه "التلوث السمعى والبصرى وتلوث التربة والمياه والبيئة" وغيرها من أنوات التلوث، وتم شرح للطلبة بالندوات أهمية وكيفية الحفاظ على البيئة وتنفيذ القانون، وضرورة الإهتمام بالوعى البيئي لحماية المجتمع، كما تطرق الحديث إلى "فيروس كورونا" وكيفية إنتشار الفيروس عبر الهواء وأعراضه المختلفة وكيفية الوقاية منه، وتعليمات للطلبة للوقاية من كورونا عبر إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى وغسيل الأيدي والنظافة الشخصية والتغذية الصحية وتجنب الأماكن المزدحمة.

وكانت قد انطلقت، امس الإثنين، بمدارس محافظة الأقصر مسابقات أوائل الطلبة بمدارس، التى تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وتقام المسابقة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية السبعة شمال وجنوب الأقصر، وتحت إشراف مديرى الإدارات التعليمية، وشهد الدكتور محمد العمارى مراحل تنفيذ المسابقة بمدرسة صلاح الدين الابتدائية، حيث بدأت اولى مسابقات التصفية للمرحلة الابتدائية بين عدد 8 مدارس هم صلاح الدين والشهداء والعوامية ونجع الخطباء وسيدى ابو الحجاج وطارق بين زياد ومشايخ عطية والقباحى الغربي.

وأكد العمارى، أهمية تلك المسابقات فى تنمية روح المنافسة العلمية وحث الطلاب على تحصيل العلم والاطلاع والمعرفة وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لافتا إلى أن المسابقة تتضمن اسئلة تعليمية وثقافية متنوعة ومعلومات عامة واسئلة عن المشروعات القومية مشيرا إلى انه سيتم توزيع هدايا وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى.



تعليم الأقصر تنظم ندوات وورش عمل لطلبة القرنة



جانب من ورش العمل بالأقصر



قيادات تعليم الأقصر خلال الورش والندوات لطلبة القرنة



ندوات وورش عمل لطلبة القرنة حول البيئة والتلوث وانتشار فيروس كورونا