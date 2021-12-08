تعرفى على عادات العناية بالبشرة اللازمة أثناء علاج حب الشباب

كتبت إيناس البنا

حب الشباب هو حالة جلدية تحدث عندما تنسد مسام بشرتك بالزيت أو الجلد الميت أو البكتيريا، يحدث عندما يتجمع الجلد الميت والدهون معًا، يمكن أن تتشكل البكتيريا في المنطقة المسدودة مسببة الالتهاب وتؤدي إلى ظهور حب الشباب.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يمكن أن يكون حب الشباب حالة مزمنة أو قد يكون مجرد نوبة متقطعة، ويمكن أن يؤثر على الوجه والكتفين والظهر والرقبة والصدر وأعلى الذراعين، اعتمادًا على شدته ، يمكن أن يسبب حب الشباب اضطرابًا عاطفيًا ويترك ندبات وبقع تصبغية على الجلد كلما بدأت العلاج مبكراً ، قل خطر إصابتك بالندوب.

يشمل علاج حب الشباب السيطرة على الزيت باستخدام غسول للوجه / كريم ليلي أو دواء عن طريق الفم.

عادات العناية بالبشرة التي يجب عليك اتباعها أثناء علاج حب الشباب



بعض العادات الجيدة للعناية بالبشرة التي ستدعم العلاج وتجعل بشرتك تبدو جميلة حتى أثناء خضوعك للعلاج.

استخدمى مرطبًا ذا أساس مائي

ضعى في اعتبارك استخدام الكريمات الليلية التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

قومى بتضمين مكونات تفتيح البشرة للندبات.

تجنبى استخدام غسول الوجه القاسي.

حافظى على فروة رأسك نظيفة.

تابعى بانتظام مع طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك.

لا تنسى كريم الوقاية من الشمس.

إنهاء دورة الأدوية التي وصفها الطبيب.

قللى من تناول الطعام الذي يسبب الالتهابات

حافظى على نظافة أمعائك

أشياء يجب تجنبها أثناء خضوعك لعلاج حب الشباب



هناك أشياء معينة عليك تجنبها أثناء علاج حب الشباب:

الإفراط في استخدام حمض الساليسيليك

استخدام الكثير من المواد الكيميائية القاسية دفعة واحدة

استخدام الكثير من البنزويل بيروكسيد في كل خطوة

لماذا تصابين بحب الشباب؟



وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية، يمكن أن يكون السبب مزيجًا من عدة عوامل مثل:

تفرز الغدد الدهنية كميات زائدة من الزيت

انسداد الغدد الدهنية نتيجة عوامل معينة

النظافة هي أحد العوامل التي يمكنك التحكم فيها أكثر من غيرها. اغسلى وجهك وجلدك بانتظام قدر الإمكان وتجنب استخدام فرش المكياج أو فرش المكياج القديمة لتجنب ظهور حب الشباب.

الحساسية تجاه بعض الأطعمة، بعض العادات الغذائية الشائعة مثل الأطعمة المسببة للالتهابات مثل السكر أو المواد المقلية أو الجلوتين أو منتجات الألبان أو حتى المكسرات لبعض الناس أو البيض يمكن أن يحفز ظهور حب الشباب. كل هذا يتوقف على ما يؤجج أمعائك.

عدم التوازن الهرموني أو الفسيولوجي مثل ما قبل الدورة الشهرية ، والحمل ، وانقطاع الطمث وما إلى ذلك أو الاختلالات الهرمونية كما هو الحال في مشاكل الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض.