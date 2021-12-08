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القوى العاملة بسوهاج تنظم الدورة التدريبية الثالثة للفندقة الشاملة.. صور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:20 م
القوى العاملة بسوهاج تنظم الدورة التدريبية الثالثة للفندقة الشاملة.. صور جانب من الندوة
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوى العاملة بتنظيم الدورة التدريبية الثالثة للفندقة الشاملة، والتي تهدف إلى التدريب المجاني للشباب والفتيات من أبناء المحافظة على الفندقة الشاملة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وفندق هيلتون الأقصر، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بحي الكوثر .

 

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، أن الدورة تستمر لمدة 6 أسابيع، منها أربعة أسابيع بمركز التدريب المهني بالكوثر، وأسبوعين بمنتجع هيلتون الأقصر، مشيرا إلى أن التدريب يهدف إلى تأهيل الشباب لأعمال الفندقة الشاملة " المطبخ، الأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف" .

 

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة إلى أن حصول الشباب بنهاية التدريب على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من  القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنتجع هيلتون الأقصر، بالإضافة إلى شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، والتي تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، لافت الى تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر مجانا لمدة اسبوعين.

شباب وفتيات يشاكرون فى التدريب
شباب وفتيات يشاكرون فى التدريب

 

الفندقة الشاملة دورة تدريبة بسوهاج
الفندقة الشاملة دورة تدريبة بسوهاج

 

التدريب بالقوى العاملة
التدريب بالقوى العاملة

 

شباب المشاركين فى التدريب
شباب المشاركين فى التدريب

 

تدريات القوى العاملة
تدريات القوى العاملة

 

دورة تدريبة بالقوى العاملة
دورة تدريبة بالقوى العاملة

 

 


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